Kayseri'de hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 15 hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28-29 aralıkta yapılan çalışmalarda Melikgazi ilçesinde 7 farklı işyerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden Ü.K'nın Şanlıurfa'da arandığı ve 5 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan son iki ayda meydana gelen 8 ayrı ikametten hırsızlık olayına karışan 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.