Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı

15.04.2022 20:48
Kayseri'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan yakalanan 2 kadından 1'i tutuklandı.

Kayseri'de hırsızlık suçundan yakalanan 2 kadından 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 30 personelin katılımıyla 5 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda evlerden 12 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan G.M. (25) ile 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan E.A'yı (24) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.M. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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