Kayseri'de hırsızlık şüphelisini bina sakinleri yakaladı - Son Dakika

Kayseri'de hırsızlık amacıyla bir binaya girdiği öne sürülen zanlı, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi Emrah Sokak'taki bir sitenin sakinleri, binalarının bodrum katından gelen sesleri duyunca harekete geçti.

Bodrum kata inen vatandaşlar, burada bir kişi olduğunu fark ederek şüpheliyi yakaladı.

İhbar üzerine binaya gelen polis ekipleri, bir arkadaşını aradığını ve onu bulmak için binaya girdiğini öne süren hırsızlık şüphelisi İ.K'yi gözaltına aldı.

Üzerinden tornavida çıkan şüphelinin daha önce de hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.