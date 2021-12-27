Kayseri'de hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli, araçla kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gevher Nesibe Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir işyerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Çalışma başlatan ekipler, zanlıların araçla kaçmaya çalıştığını fark edince kovalamaca sonucu A.U. (32), İ.B. (31), Ş.B. (44) ve İ.G'yi (23) kent merkezinde yakaladı.
Şüphelilerden Ş.B'nin "uyuşturucu kullanmak" suçundan arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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