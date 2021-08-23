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Kayseri'de hizmet verecek "Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin" temeli atıldı - Son Dakika

Kayseri'de hizmet verecek "Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin" temeli atıldı

23.08.2021 14:00
Kayseri'de hizmet verecek

Kayseri'de, kanser hastalarının hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Saffet Arslan tarafından yaptırılacak tedavi sonrası bakım merkezinin temeli atıldı.

Kayseri'de, kanser hastalarının hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Saffet Arslan tarafından yaptırılacak tedavi sonrası bakım merkezinin temeli atıldı.

Vali Şehmus Günaydın, Erenköy Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Kayseri'de hayırseverlerin yardım yapmak için adeta birbirleriyle yarıştığını söyledi.

Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin yapımında emekleri geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve iş insanı Saffet Arslan'a teşekkür eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Burası bir sağlık kompleksi haline dönüşüyor. Çok kısa bir süre önce, hastası uzun süre hastanede yatan ve kalabilecek yeri olamayan vatandaşlarımız için de bir çalışma yapıldı. Tabii bunlar bir ekip işi. Kayserimiz sağlık alanında bu gelişmeleri, bu ilerlemeleri sağlarken sadece sağlık alanında değil birçok alanda örnek teşkil edecek çalışmalara başladı. Bunun da ilimize yansımalarını bir bir görüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu işlerin temelini atacağız ve tamamlayacağız inşallah. Bu hizmetin de ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum."

Başkan Büyükkılıç da Kayseri'nin hayırsever bir şehir olduğunu ve bu özelliği ile anıldığını dile getirdi.

Kayseri'yi sağlık merkezi haline getirmek için el birliğiyle çalışma yürüttüklerini anlatan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Kayseri'yi sağlık turizminin merkezi haline getirmek için özen gösteriyoruz. Bir doktor olarak geçmişteki sağlık hizmetlerini de biliyorum ve Allah bir daha o günleri göstermesin diyorum. Şimdi burada tedavi bittikten sonraki süreçte bir hizmeti paylaşıyor ve konuşuyoruz. Bırakın böyle bir hizmeti, acil hastalara verilen hizmetin kalitesini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Kuyrukları unutmadık. Biz geçmişe değil, önümüze bakıyoruz. Ayağı kırılan leyleklere vakıf kuran bir ecdadın torunları olarak gerekeni yapıyoruz ve onlara layık olmaya özen gösteriyoruz. Türkiye'de bir ilke imza attığımızın da farkındayız, çünkü benzer bir kuruluş yok. Ufak tefek benzer çalışma yapan var ama inşallah burası bittiğinde adeta Türkiye'de bir ilke imza atılacak. Üniversitemizin karşısında, nekahet dönemini yaşayacak olan kardeşlerimize en güzel hizmet verilecek. Kimse kanser olmasın veya erken teşhis edilip tedavisi edilsin isteriz. Tabii böyle bir hizmetin de kaçınılmaz olduğunun da farkındaydık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz."

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, katkılarından dolayı Saffet Arslan'a çiçek takdim etti ve merkezin temeli atıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şubesi ile hayırsever iş insanı Saffet Arslan'ın destekleriyle yapılacak.

Türkiye'de ilk olduğu belirtilen, 3 bin 324 metrekare inşaat alanına sahip merkezde, 24 hasta odası, poliklinik, hobi ve dinlenme odaları ile sosyal alanlar yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi, Saffet Arslan, Kayseri, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de hizmet verecek 'Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin' temeli atıldı - Son Dakika


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