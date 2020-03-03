Kayseri'de HTŞ terör örgütü operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de HTŞ terör örgütü operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de HTŞ terör örgütü operasyonu: 1 gözaltı

7 saat önce

Kayseri'de İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Heyeti Tahrir-i Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de HTŞ terör örgütü operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Heyeti Tahrir-i Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde HTŞ silahlı terör örgütüne yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir Suriyeli zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Yetkililer, yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
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