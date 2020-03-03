Kayseri'de HTŞ terör örgütü operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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Kayseri'de HTŞ terör örgütü operasyonu: 1 gözaltı
7 saat önce
Kayseri'de İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Heyeti Tahrir-i Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
Kayseri'de İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Heyeti Tahrir-i Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde HTŞ silahlı terör örgütüne yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir Suriyeli zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
(İHA)
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