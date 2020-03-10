Kayseri'de HTS Terör Örgütü Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de HTS Terör Örgütü Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de HTS Terör Örgütü Operasyonu: 5 Gözaltı

6 saat önce

Kayseri'de HTS Terör Örgütü Operasyonu: 5 Gözaltı Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda Heyeti Tahrir-i Şam Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de HTS Terör Örgütü Operasyonu: 5 Gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda Heyeti Tahrir-i Şam Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan ilçesinde Heyeti Tahrir-i Şam Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Kayseri'de HTS Terör Örgütü Operasyonu: 5 Gözaltı

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:03 Kaynak: İHA
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