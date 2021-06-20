Kayseri'de hurda deposunda çıkan yangında 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Hurda yüklemede kullanılan vinç ile bir kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri 'de 2 iş makinesinin kullanılamaz hale geldiği hurda deposundaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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