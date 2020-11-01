Hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar - Son Dakika

Hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar

01.11.2020 15:41

Kayseri'de hayvanseverler sokak kedileri için hurda otomobil lastiklerinden yuva yaptı.

Kayseri'de hayvanseverler sokak kedileri için hurda otomobil lastiklerinden yuva yaptı.

Talas Belediyesi Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir araya gelen 7'den 70'e hayvanseverler, Kayseri Hayvanları Koruma Derneğinin (KAYHAKDER) temin ettiği otomobil lastiklerinden sokak kedilerine 100'e yakın yuva hazırladı.

Hayvanseverler, lastik yuvaları rengarenk boyayarak üzerlerine pati simgesi çizdi.

KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel, yaptığı açıklamada, Talas Belediyesinin destekleriyle kediler için ev yaptıklarını belirterek, "Sokak hayvanları kışın barınma noktasında zor bir dönem geçiriyor. Bu çerçevede kedi evi projesi geliştirdik." dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da geçen yıl kurdukları Talas Belediyesi Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 300'ün üzerinde köpeğin bakımını üstelendiklerini söyledi.

Daha önce de hayvanseverin hayvanlarını rahatlıkla gezdirebilmeleri için pati yolu yaptıklarını anımsatan Yalçın, "Şimdi de birlikte çalıştığımız dernek üyeleri, kedileri barındırmak maksadıyla yuvalar yapmışlar, gördüm çok mutlu oldum. " diye konuştu.

Hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar
Hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar
Hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar
Hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar

Rehabilitasyon Merkezi, Otomobil, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı Tek kelimeyle rezalet! Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla gelen 9 şüpheli yakalandı Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı
Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti         
17:55
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi         
17:14
Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de Crivelli sakatlandı Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de Crivelli sakatlandı         
17:04
Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı         
16:36
Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi         
16:09
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş         
15:03
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şans Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şans         
14:04
Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için gözyaşı döktü Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için gözyaşı döktü         
13:13
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 18:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hurda otomobil lastiklerinden kediler için yuva yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei