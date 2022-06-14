Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim

14.06.2022 18:11
Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim

Kayseri'de polis ekipleri tarafından çek çek ve sepetli motosikletle hurdacılık yapan şahıslar denetlendi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından çek çek ve sepetli motosikletle hurdacılık yapan şahıslar denetlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından çek çek ve sepetli motosikletle hurda ve kağıt toplayan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Ekipler tarafından sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalarda Melikgazi bölgesinde 11, Kocasinan bölgesinde 12 ve Talas bölgesinde 13 şahıs olmak üzere toplam 36 şahsın sorgusu yapıldı.

Yapılan sorgulamalarda şahıslarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - KAYSERİ

Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim
Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim
Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim
Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim
Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim
Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement