Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi

04.04.2022 10:30
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi

Kayseri'de polis ekiplerince hurdacılara yönelik denetimlerde 122 bin 553 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de polis ekiplerince hurdacılara yönelik denetimlerde 122 bin 553 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği koordinesinde Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, zabıta ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince 158 hurdacıya yönelik denetim yapıldı.

Denetimler kapsamında iş yerlerinin ruhsatsız çalıştırılması, sigortasız işçi çalıştırmak, suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi, mühür bozma gibi suçlardan adli işlem başlatılan 92 iş yerine 122 bin 553 lira para cezası kesildi.

Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika


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