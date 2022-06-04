Kayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendi

04.06.2022 01:09
Kayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendi

Kayseri'de hurda toplayıcılığı yapılan 29 adreste gerçekleştirilen denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi.

Kayseri'de hurda toplayıcılığı yapılan 29 adreste gerçekleştirilen denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ve Kocasinan belediye zabıta müdürlüklerinin katılımıyla, hurda toplayıcılığı yapılan 29 adreste denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 10 iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi, 11 iş yerine ise ruhsatsız olarak faaliyetine devam etmesinden dolayı zabıta ekiplerince ihtarname düzenlendi.

Mühür bozmadan 8 iş yerine işlem yapan ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 60 metre kablo buldu.

İşlemlerin ardından kablo ilgili kuruma teslim etti.

YORUMLAR
500
Kayseri'de sahte evrakla satılan 5 otomobil ve dorse ele geçirildi Kayseri'de sahte evrakla satılan 5 otomobil ve dorse ele geçirildi 6 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı 6 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 01:15:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de hurdacı denetimlerinde 10 iş yeri mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement