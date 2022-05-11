Kayseri'de hurdacılar denetlendi - Son Dakika
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Kayseri'de hurdacılar denetlendi

11.05.2022 22:51
Kayseri'de hurdacılar denetlendi

Kayseri'de hurdacılık yapan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, 2 iş yerine mühür bozdukları için idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de hurdacılık yapan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, 2 iş yerine mühür bozdukları için idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği organizesinde Melikgazi ve Kocasinan Belediye Zabıta Müdürlükleri, Vergi Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla hurda toplayıcılığı yapan iş yerlerine denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 işyerine TCK 203 madde mühür bozma işleminden bin 590 TL, 2 işyerine ruhsatsız faaliyet göstermekten zabıta tarafından tespit tutanağı tutularak bin TL, 6 ikametin bahçesinde hurda malzemelere rastlanıldığından 3 bin 486 TL ve gider pusulası düzenlenmediği için 3 iş yerine de Maliye ekipleri tarafından para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde 2 ikametin bahçesinde hurda malzemelere rastlanırken, kapalı olduğu görülen 1 iş yerine de zabıta ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Denetimlerde 1iş yerinde 2 büyük 2 küçük bakır leğen bulunurken, hırsızlığa konu malzeme olabileceği değerlendirilerek muhafaza altına alındı. - KAYSERİ

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Türk Lirası, Para Cezası, Kayseri, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de hurdacılar denetlendi - Son Dakika


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