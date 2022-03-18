Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi

18.03.2022 19:31
Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi

Kayseri'de hırsızlığın ve hırsızlık malı satışının önlenmesi amacıyla hurdacılara yönelik denetim yapıldı.

Kayseri'de hırsızlığın ve hırsızlık malı satışının önlenmesi amacıyla hurdacılara yönelik denetim yapıldı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde Kocasinan ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin katılımıyla hurdacılara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Toplam 36 işyerinde yapılan denetimlerde 6'sı kapatılırken, 25'inin ruhsatsız olarak faaliyetine devam ettiği, 5'nin ise ruhsatlı faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Eksiği olan işyerlerine toplam 77 bin 700 lira para cezası uygulanırken, 3 işyerine de "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika


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