Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim yapıldı

Kayseri'de polis ve zabıta ekipleri, kentte hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, zabıta ekiplerinin de katılımıyla kent genelinde hurda alımı satımı yapan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Hurda alım ve satımı yapan 66 iş yeri denetlendi.

Bu kapsamda, iş yerlerinden 20'si mühürlendi, ruhsatsız faaliyet gösteren 27'si için kapatma işlemi başlatıldı, 19'u da malzemelerini boşalttı.