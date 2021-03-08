Kayseri'de husumetli oldukları akrabalarını tüfekle vurarak öldüren sanıklara müebbet hapis - Son Dakika

Kayseri'de husumetli oldukları akrabalarını tüfekle vurarak öldüren sanıklara müebbet hapis

08.03.2021 16:57
Kayseri'de husumetli oldukları akrabalarını tüfekle vurarak öldüren sanıklara müebbet hapis, System.String[]

Kayseri'de, husumetli oldukları akrabalarını tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanıktan 3'üne müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri'de, husumetli oldukları akrabalarını tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanıktan 3'üne müebbet hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından yargılanan sanıklar A.S, Ö.S, M.S. ve A.S, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanıklardan Ö.S, her şeyi ailesi için yaptığını savundu.

Sanık avukatı da tasarlayarak öldürmenin söz konusu olmadığını, maktul Harun S'nin bir ay boyunca sanık Ö.S'ye tahrik sayılacak küfürlü mesajlar attığını ileri sürerek, tahrik indirimi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de "tasarlayarak öldürmeni" suçu için yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Ö.S'ye tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl, A.S, M.S. ve A.S'ye müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Aralarında husumet bulunan akrabaları A.S, M.S, Ö.S. ve A.S. ile 28 Eylül'de Yeşil Mahalle Bebek Caddesi Atabek Sokak'ta karşılaşan Harun S. (27), 52 LH 371 plakalı otomobiliyle kaçmaya çalışmıştı.

Husumetlilerinin bulunduğu 38 AED 595 plakalı otomobil tarafından yolu kesilen ve çarpılarak aracı durdurulan Harun S, yakınları tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

İki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, polis kaçan şüphelileri yakalamıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de husumetli oldukları akrabalarını tüfekle vurarak öldüren sanıklara müebbet hapis - Son Dakika


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