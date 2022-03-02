Kayseri'de husumetli oldukları akrabalarını tüfekle öldüren 4 sanığa müebbet hapis - Son Dakika
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Kayseri'de husumetli oldukları akrabalarını tüfekle öldüren 4 sanığa müebbet hapis

02.03.2022 13:38
Kayseri'de husumetli oldukları akrabalarını tüfekle öldüren 4 sanığa müebbet hapis

Kayseri'de, husumetli oldukları akrabalarını tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanık, yeniden yargılandıkları davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, husumetli oldukları akrabalarını tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanık, yeniden yargılandıkları davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstinafın bozma ilamının ardından 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar A.S, Ö.S, M.S. ve A.S, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı önceki mütalaasını yineleyerek, 4 sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar ederek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.S, Ö.S, M.S. ve A.S'ye "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Aralarında husumet bulunan akrabaları A.S, M.S, Ö.S. ve A.S. ile 28 Eylül 2020'de Yeşilmahalle Bebek Caddesi Atabek Sokak'ta karşılaşan Harun S. (27), 52 LH 371 plakalı otomobiliyle kaçmaya çalışmıştı.

Husumetlilerinin bulunduğu 38 AED 595 plakalı otomobilin çarparak durdurduğu araçtaki Harun S, tüfekle vurularak öldürülmüştü.

İki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, polis kaçan şüphelileri yakalamıştı.

Dava açılan sanıklardan A.S, M.S. ve A.S, 8 Mart 2021'de görülen duruşmada "kasten öldürme" suçundan müebbet, sanık Ö.S. ise aynı suçtan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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