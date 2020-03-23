Son Dakika › Güncel › Kayseri'de husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü - Son Dakika
Kayseri'de husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
6 saat önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.K, aralarında önceden husumet bulunan C.O'yu dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Becen Mahallesi'nde tabancayla ateş ederek yaraladı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan C.O. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
C.O. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli M.K, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:54 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü 12 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan maganda, çevredekiler tarafından kameraya alındı Eve gitmemek için bastonuyla direndi Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti