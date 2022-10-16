KAYSERİ'DE HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

KAYSERİ'de, yaklaşık 1 ay önce aralarında husumet bulunan B.E.'yi av tüfeği ile öldüren Barış T., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen 13 Eylül'de Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan B.E. ile Barış T. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Barış T. aracından aldığı av tüfeği ile B.E.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı B.E.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan B.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı ise, olay yerinden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda cinayet zanlısı dün, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesinde kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)