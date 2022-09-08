Güven Timleri'nden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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Güven Timleri'nden uyuşturucuya geçit yok

08.09.2022 10:48
Güven Timleri'nden uyuşturucuya geçit yok

Kayseri'de huzur ve güveni sağlamak amacıyla görev yapan Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın üzerinde 48 gram uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri'de huzur ve güveni sağlamak amacıyla görev yapan Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın üzerinde 48 gram uyuşturucu madde bulundu. 3 ayrı dosyadan firar olan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Tamer Caddesi üzerinde çalışma yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri E.K.'nın yaptıkları kaba üst aramasında 2 parça halinde toplamda 48 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bulunan uyuşturucu madde ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, yapılan çalışmalarda E.K.'nın 3 ayrı dosyadan firar olduğu anlaşıldı.

E.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güven Timleri'nden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven Timleri'nden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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