Kayseri'de içinde 61 bin avro bulunan kasayı çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de içinde 61 bin avro bulunan kasayı çalan 3 zanlı tutuklandı

23.03.2022 01:28
Kayseri'de içinde 61 bin avro bulunan kasayı çalan 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de içinde 61 bin avronun bulunduğu çelik kasayı çalıp, gizlendikleri evin bahçesine gömen 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de içinde 61 bin avronun bulunduğu çelik kasayı çalıp, gizlendikleri evin bahçesine gömen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, bir adresten çelik kasa çalınmasıyla ilgili düzenlediği operasyonda yakalanan S.A, E.A. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de içinde 61 bin avro bulunan kasayı çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de içinde 61 bin avro bulunan kasayı çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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