KAYSERİ'DE 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAZARA BABASINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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KAYSERİ'DE 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAZARA BABASINI ÖLDÜRDÜ

28.08.2022 00:16

KAYSERİ'de iddiaya göre 3 yaşındaki K.A.Ç., tabancayla oynadığı sırada kazara babası Gökhan Çimen'i (24) vurarak ölümüne neden oldu.

KAYSERİ'de iddiaya göre 3 yaşındaki K.A.Ç., tabancayla oynadığı sırada kazara babası Gökhan Çimen'i (24) vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Çimen'i vurdu. Evde bulunan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çimen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası Gökhan Çimen'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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Kaynak: DHA

Kayseri, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAZARA BABASINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAZARA BABASINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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