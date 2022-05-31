Kayseri'de İDEP Paydaş Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de İDEP Paydaş Çalıştayı düzenlendi

31.05.2022 14:47
Kayseri'de İDEP Paydaş Çalıştayı düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) Paydaş Çalıştayı düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) Paydaş Çalıştayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kayseri İklim Hareketi Projesi'ni başlattıklarını belirten Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması çerçevesinde, ülkemizin ortaya koyduğu 2053 sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonuna paralel Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planlarının hazırlanmasını içeren Kayseri İklim Hareketi Projesi'ni başlattık. Proje kapsamında 2018-2021 yıllarını içeren Kayseri ili sera gazı envanter raporunu hazırlamış bir büyükşehiriz." diye konuştu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatarak, evsel nitelikli katı atık depolama tesisinde bulunan enerji üretim tesisin 5,7 megavat kurulu gücünü, 2021 yılında 11,7 megavata çıkardıklarını ve geçen yıl 39 milyon kilovat elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hava kirliliği ile mücadele kapsamında çevre zabıtası ekipleri oluşturduklarını dile getiren Büyükkılıç, temiz enerjiyle çalışan raylı sistem hattını da 48 kilometreye ulaştıracak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullandıkları tüm araçlarda, çevreci yeni nesil motorlu araçların oranını yüzde 55 seviyesine çıkardıklarını kaydetti.

2020 yılında 14,40 metrekare olan kişi başı yeşil alan miktarını 2021 yılında 16,89 metrekareye çıkararak, 2 yılda yüzde 17,3 oranında artış sağladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin 1 milyon metrekaresinin yeşil alan olacağını hatırlattı.

Büyükkılıç, KAYBİS bisiklet projesi kapsamında ise 52 istasyon oluşturduklarını, 700 bisiklet ile çevreci yaklaşımla hem örnek olduklarını hem de bisiklet kullanmak isteyenlere fırsat verdiklerini kaydetti.

Çalıştayda, İDEP projesi ve uygulama süreci, küresel ısınma ve tarıma etkileri, iklim kaynaklı afetler ve sonuçları konularında sunum ve panel gerçekleştirildi.

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Başkan Büyükkılıç, Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı'nı Başlattı Başkan Büyükkılıç, Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı'nı Başlattı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de İDEP Paydaş Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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