Kayseri'de, İdlib'e yönelik saldırılara tepki - Son Dakika
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Kayseri'de, İdlib'e yönelik saldırılara tepki

6 saat önce

Kayseri'de, Suriye'nin İdlib kentine yönelik saldırılar protesto edildi.

Kayseri'de, İdlib'e yönelik saldırılara tepki, System.String[]

Kayseri'de, Suriye'nin İdlib kentine yönelik saldırılar protesto edildi.

Ellerinde "İdlib yanıyor", "İdlib'e ses ver" ve "İmtihanını kaybetme Müslüman" yazılı afiş ve pankartlar taşıyan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, Suriye'de başlayan bağımsızlık mücadelesinde bugüne kadar sadece masum insanların öldüğünü söyledi.

Rus askerleri ve Beşşar Esed rejiminin, tüm dünyanın gözü önünde Suriye halkını yok etmeye çalıştıklarını savunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Daha önce Astana ve Soçi'de İran, Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakata göre, Suriye'nin çatışma bölgelerinden gelen masum, silahsız insanlar İdlib'e yerleşmişti. Bugün nüfusu 4 milyonu aşmış olan İdlib, çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş ve Türkiye'de çatışmaları önleme amaçlı olarak bölgeye gözlem istasyonu kurmuştu. Ne yazıkki ne Rusya ne de İran devletleri mutabakat anlaşmasına uymadıkları gibi, özellikle Rusya ve onun desteklediği rejim güçleri haftalardır İdlib'de silahsız ve masum insanlar üzerinde, karadan ve havadan saldırarak katliama başladılar."

Günlerdir devam eden saldırılarda, her gün onlarca insanın hayatını kaybettiği vurgulayan Yıldırım, "Kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk onbinlerce insan bombardımanlardan kurtulmak için Türkiye sınırına doğru harekete geçti. Sınırlarımıza dayanan aç, susuz ve evsiz bu insanların sayısı 250 bini geçti. İdlib'de yaşanan katliamın sona erdirilip, çatışmaların sonlanması için zaman kaybetmeden bir araya gelerek çözüm üretmeye ve İdlib'e ve insanlığa sahip çıkmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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