Kayseri'de, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

Kayseri'de, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

6 saat önce

KAYSERİ'de, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği öncülüğünde, İdlib'de şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri'de, İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı, System.String[]

KAYSERİ'de, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği öncülüğünde, İdlib'de şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Kayseri'deki Hunat Camisi'nde öğle vakti gıyabi cenaze namazı kılındı. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişinin kıldığı gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.


Kayseri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:16 Kaynak: DHA
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