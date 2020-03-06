Kayseri'de idlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
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Kayseri'de idlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

6 saat önce

Kayseri'de İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazıKAYSERİ'de, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği öncülüğünde İdlib'de şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayseri'de İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

KAYSERİ'de, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği öncülüğünde İdlib'de şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Kayseri'deki Hunat Camisinde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Kayseri'de idlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

Kayseri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:43 Kaynak: DHA
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