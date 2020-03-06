Kayseri'de İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

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Kayseri'de İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı
6 saat önce
KAYSERİ'de, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği öncülüğünde İdlib'de şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:55 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği öncülüğünde İdlib'de şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Kayseri'deki Hunat Camisinde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.
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