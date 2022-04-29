Kayseri'de ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları "hayır çarşıları"ndan - Son Dakika
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Kayseri'de ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları "hayır çarşıları"ndan

29.04.2022 12:38
Kayseri'de ihtiyaç sahiplerinin bayramlıkları "hayır çarşıları"ndan

Kayseri'de ilçe belediyeleri bünyesinde, hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan ve yeni kıyafetlerin yer aldığı mağazalar, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Kayseri'de ilçe belediyeleri bünyesinde, hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan ve yeni kıyafetlerin yer aldığı mağazalar, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Kocasinan Belediyesi çatısı altında "Sosyal Market" adıyla hizmet veren mağazaya gelen ihtiyaç sahipleri, kendilerine verilen "Dost Eli" kartıyla etiketinde fiyatı yazan ürünleri alarak alışveriş yapabiliyor. Bayramlık alışveriş için mağazaya gelenler, ihtiyaçlarını aldıktan sonra kasada kartlarındaki para puanla ödeme yapıyor.

Mağaza sorumlusu Bilal Demirağ, AA muhabirine, bayrama sayılı günler kala vatandaşların mağazaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Ailelerin çocuklarına bayramlık aldığını belirten Demirağ, "Kendilerine verilen 'Dost Eli' kartıyla buraya gelip paralarını harcıyor hissi yaşıyorlar. Bizler de elimizden geldiğince onları mutlu etmek için çabalıyoruz." diye konuştu.

Talas'ta "Hayır Çarşısı"nda birçok ürün yer alıyor

Talas Belediyesinin bünyesindeki "Hayır Çarşısı" da ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. Vatandaşlar, çarşıdan yıl içinde iki kere diledikleri kıyafeti alabiliyor. Çarşıda okul çantasından bebek bezine, ayakkabıdan sünnetliğe, gelinlikten nişan elbisesine kadar pek çok ürün yer alıyor.

Belediye Sosyal Hizmet Birimi Sorumlusu Harun Abakay, mağazadaki ürünlerin tamamen hayırseverler tarafından bağışlandığını, kendilerinin de bu ihtiyaçları çarşı aracılığıyla ailelere ulaştırdıklarını anlattı.

Yardımların doğru yerlere ulaşması için detaylı inceleme yaptıklarını dile getiren Abakay, "Mağazamızda çok çeşitli ürün var. Her yaştan her grup için kıyafetimiz var. Yenidoğan bebekler için zıbınlar, bebek takımları var. Kırtasiye malzemeleri var. Bayrama az kaldı, biz de çok sayıda başvuru alıyoruz. Elimizden geldiğince çocuklarımıza bayramlık vermeye çalışıyoruz." dedi.

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Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı, Kayseri, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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