Kayseri'de ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek servisi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek servisi yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen yalnız yaşayan ihtiyaç sahipleri için evlere yemek servisi ramazan ayında da devam ediyor.

Belediye yemekhanelerinde KAYTUR tarafından hazırlanan en az 3 çeşit yemek ile ekmek ve içecekler paketlenerek kentin farklı bölgelerine ulaştırılıyor.

Her gün düzenli olarak yapılan uygulama ile oruç tutamayan yaşlıların normal öğünleri, oruç tutanların da iftar yemekleri dağıtılıyor.