Kayseri'de İkamet Eden Nüfusta Artış Yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü İbrahim Esenkar, Kayseri'de ikamet eden nüfusta artış yaşandığını belirterek, 81 il içerisinde Kayseri'nin toplam nüfus bakımından 15. sırada olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü İbrahim Esenkar, Kayseri'de ikamet eden nüfusta artış yaşandığını belirterek, 81 il içerisinde Kayseri'nin toplam nüfus bakımından 15. sırada olduğunu söyledi.



Düzenlediği basın toplantısında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları hakkında bilgiler veren Bölge Müdürü Esenlar; "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile 25 Nisan 2006 tarihinde çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 18 Kasım 2005 tarihinde çıkarılan 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanarak yerleşim yerleri nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulması ve nüfus hareketlerinin düzenli olarak izlenebilmesi amaçlanmıştır. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu" ifadelerini kullandı.



"Kayseri nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, 1 milyon 389 bin 680 kişi oldu"



Kayseri'nin nüfusunun 1 milyon 389 bin 680 olduğunu ifade eden Esenkar; "Kayseri'de ikamet eden nüfus 2018 yılında bir önceki yıla göre 12 bin 958 kişi arttı. Erkek nüfus 696 bin 658 kişi olurken, kadın nüfus 693 bin 22 kişi oldu. Buna göre Kayseri'nin toplam nüfusunun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Kayseri 81 ile içerisinde toplam nüfus bakımından 15. sıradadır. Kayseri'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 9,4 olarak gerçekleşti. Kayseri'nin yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 13,0 iken, 2018 yılında binde 9,4 ile iller arasında artış hızı büyüklüğüne göre 71. il oldu. Kayseri ilçelerinde 2018 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 304,5 ile Özvatan'da gerçekleşirken; en düşük yıllık nüfus artış hızı eksi binde 12,4 ile Melikgazi'de gerçekleşmiştir. Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu" dedi.



Nüfusun 555 bin 671 kişi ile en çok olduğu ilçenin Melikgazi olduğunu açıklayan Esenkar, "Kayseri nüfusunun yüzde 40,0'ının ikamet ettiği Melikgazi ilçesi, 555 bin 671 kişi ile en çok nüfusa sahip olan ilçe oldu. Bunu sırasıyla yüzde 28,2 (391 bin 661 kişi) ile Kocasinan, yüzde 11,3 (157 bin 695 kişi) ile Talas, yüzde 4,7 (65 bin 322 kişi) ile Develi ve yüzde 2,6 (36 bin 331 kişi) ile Yahyalı ilçeleri takip etti. Özvatan ilçesi ise 5 bin 413 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu. İlimizde 2017 yılında 31,1 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,5 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,0 iken, kadınlarda 32,0 olarak gerçekleşti. Kayseri 81 il içerisinde ortanca yaş sıralamasında 55. sıradadır. Kayseri'de çalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre yüzde 0,8 arttı. İlimizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 0,8 arttı. Buna göre Kayseri'de, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 66,9; çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 24,6; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.



Kayseri'de kilometrekareye düşen kişi sayısının arttığını da sözlerine ekleyen TÜİK Kayseri Bölge Müdürü İbrahim Esenkar konuşmasını şöyle sürdürdü;



Kayseri genelinde 2017 yılına göre 1 kişi artarak 82 kişi oldu. Kayseri, kilometrekareye düşen 82 kişi ile iller arasında nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 32. il oldu." - KAYSERİ

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