Son Dakika Haberleri: KAYSERİ'DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 7 YARALI
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KAYSERİ'DE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI 7 YARALI

26 dakika önce

Kayseri'de, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, merkez İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Özışık yönetimindeki 38 JM 286 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Önder Kalkan yönetimindeki 38 AAE 926 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saraycık, Kayseri, İncesu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:36 Kaynak: DHA
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