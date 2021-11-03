İki evde 400 bin liralık çalıntı malzeme bulundu - Son Dakika

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Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 400 bin lira değerinde malzemeler ele geçilirdi.

Alınan bilgiye göre, Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Tablakaya ve Harman Mahallesi'ne eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olduğu değerlendirilen çok sayıda inşaat malzemesi, cep telefonu, bisiklet, jeneratör ve el dokuma halı gibi malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ele geçirilen malzemeler, polis tarafından sahiplerine teslim edilecek.