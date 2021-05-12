Kayseri'de iki grubun kavgası kanlı bitti: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Dikilitaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.B ve B.B. üzerlerinde bulunan uzun namlulu silahlarla Y.D. ve O.D.'ye ateş açarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda G.B. kısa süre içerisinde yakalanırken, B.B.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ