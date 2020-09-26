Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Rüzgar Sokak'ta, Yiğit İber (26) ve Kurtuluş Kara (52) ile kardeşler M.Y. ve Y.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Kara tabanca, İber ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

M.Y. ve Y.Y. ise gözaltına alındı.

Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kurtuluş Kara, Melikgazi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 23:46 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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