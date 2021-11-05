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Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

05.11.2021 16:15
Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Kayseri'de jandarma ekipleri iki hırsızlık zanlısını gözaltına aldı.

Kayseri'de jandarma ekipleri iki hırsızlık zanlısını gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan, İncesu ve Felahiye ilçelerinde evden, iş yerinden ve araçtan hırsızlıklar ile mala zarar verme ve uyuşturucu ticareti olaylarının şüphelileri D.A, A.K. ve M.K'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda D.A. ve A.K. gözaltına alındı, firari M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Ekipler, hırsızlık, mala zarar verme ve uyuşturucu ticareti gibi faili meçhul 22 olayı aydınlattı.

Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı
Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı
Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de iki hırsızlık zanlısı gözaltına alındı - Son Dakika


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