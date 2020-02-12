Kayseri'de iki işçi servisi çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de iki işçi servisi çarpıştı: 17 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de iki işçi servisi çarpıştı: 17 yaralıKAYSERİ'de, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki işçi servisi çarpıştı: 17 yaralı

KAYSERİ'de, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan Serbest Bölge çıkışında meydana geldi. Kazada, kimliği henüz öğrenilemeyen 38 P 0081 plakalı araç sürücüsü, yolların buzlu olmasından dolayı yol hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen Oğuzhan Gümüş idaresindeki 38 P 1767 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafında savrulan araçta 17 işçi yaralandı. Devrilen 38 P 0081 plakalı minibüsün sürücüsü ise, olay yerinden kaçtı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de iki işçi servisi çarpıştı: 17 yaralı

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:42 Kaynak: DHA
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