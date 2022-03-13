KAYSERİ'DE İKİ KIZ KARDEŞ 40'INDAN SONRA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ - Son Dakika
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KAYSERİ'DE İKİ KIZ KARDEŞ 40'INDAN SONRA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

13.03.2022 13:41

KAYSERİ'de imkansızlıklardan dolayı okuma yazma öğrenemeyen Fatma Çıklağatlı (47) ve kardeşi Tuğba Çıklağatlı, eğitim gördükleri kurs sayesinde okuma ve yazmaya başladı.

KAYSERİ'de imkansızlıklardan dolayı okuma yazma öğrenemeyen Fatma Çıklağatlı (47) ve kardeşi Tuğba Çıklağatlı, eğitim gördükleri kurs sayesinde okuma ve yazmaya başladı. Fatma Çıklağatlı, "Bir arkadaşımız vardı. O buraya gelip, okuma yazma öğrendi. Bizde onun vesilesiyle geldik ve okuma yazmayı öğrendik" dedi. Kardeşi Tuğba Çıklağatlı ise, "Okuma ve yazmayı öğrendik. Artık otobüslerdeki yazıları okumaya başladım. Hastaneye giderken sıramı bilmiyordum onu da öğrendim" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yaşayan ve imkansızlıklardan dolayı okuma yazma öğrenemeyen Fatma Çıklağatlı ile kız kardeşi Tuğba Çıklağatlı, bir arkadaşlarının vesilesiyle okuma yazma öğrenmeye karar verdi. Bunun üzerine iki kız kardeş Kocasinan Belediyesi tarafından açılan okuma yazma kursuna başladı. Kursta 4 aydır eğitim gören iki kardeş, okuma ve yazmaya başladı. Kursa gelen Fatma Çıklağatlı, "Burada okuma yazmayı öğrendik. Kardeşimle birlikte 4 aydır geliyoruz. Bir arkadaşımız vardı. O buraya gelip, okuma yazma öğrendi. Bizde onun vesilesiyle geldik ve okuma yazmayı öğrendik. Bugüne kadar özel durumlardan dolayı okuma yazmayı öğrenememiştik. Okuma yazma bilmeden önce birilerine sorarak hareket ediyorduk. Artık kimseye sormadan hareket ediyoruz" diye konuştu.

'ARTIK OTOBÜSLERDEKİ YAZILARI OKUMAYA BAŞLADIM'

Kardeşi Tuğba Çıklağatlı ise, "Bir arkadaşımızın sayesinde buraya geldik. Okuma ve yazmayı öğrendik. Artık otobüslerdeki yazıları okumaya başladım. Hastaneye giderken sıramı bilmiyordum onu da öğrendim. Okuma yazma bilmeyenler korkmasın. Bu tür kurslara gelerek, okuma yazmayı öğrensin. Buraya ablamla birlikte geliyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'500'Ü AŞKIN KİŞİ OKUMA YAZMAYI ÖĞRENDİ'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, "Mimarsinan Mahallesindeki Kocasinan Akademi tesislerindeyiz. Burada yetişkinlerimizin okuma yazma kursundayız. Geçmişte bir vesileyle okumayı öğrenememiş büyüklerimizin yeniden okumayı öğrenebilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. 2018 yılından itibaren başladığımız bu çalışmada sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu faaliyet kapsamında bugüne kadar 500'ü aşkın kişi okuma yazmayı öğrendi. Büyüklerimizin okuma öğrenme mutluluğuna bizlerde ortak oluyoruz" şeklinde konuştu.

KAYSERİ'DE İKİ KIZ KARDEŞ 40'INDAN SONRA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ
KAYSERİ'DE İKİ KIZ KARDEŞ 40'INDAN SONRA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ
KAYSERİ'DE İKİ KIZ KARDEŞ 40'INDAN SONRA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

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Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE İKİ KIZ KARDEŞ 40'INDAN SONRA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE İKİ KIZ KARDEŞ 40'INDAN SONRA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ - Son Dakika
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