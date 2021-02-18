Kayseri'de iki lise öğrencisi Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gönüllü öğretmenlerine vefalarını kliple gösterdi - Son Dakika

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Kayseri'de iki lise öğrencisi, hazırladıkları proje ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan öğretmenlere teşekkürlerini hazırladıkları kliple iletti.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında Kayseri Sümer Fen Lisesi öğrencisi Batuhan Talha Aydın ve Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Duru, değerler eğitimi alanında "Pandeminin Vefakar Gönüllüleri" isimli proje hazırladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu personelinin moral ve motivasyonlarını artırmayı, öğrencilerin vefakarlık düzeylerini iyileştirmeyi amaçlayan Batuhan Talha ve Esra, projeleri kapsamında "Yaşlılarımızdan Vefa Sosyal Destek Grubu Gönüllerine Teşekkür" isimli klip hazırladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin salgın sürecinde yaptıkları hizmetlere ilişkin görüş ve duygularını kaleme aldıkları mektuplar da bir kitapçıkta toplandı. Klip ve kitapçıktaki bazı mektuplar, projeyi yürüten öğrencilerin ve okullarının internet sitelerinde yayımlandı. Kitapçık, ayrıca Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 339 personele ulaştırıldı.

"Gönüllü kahramanlar toplumun gönüllerini fethettiler"

Batuhan Talha Aydın, AA muhabirine, salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan gönüllü kahramanların yaşlılar başta olmak üzere toplumun tüm kesiminin gönlünü fethettiğini belirtti.

Grubun özellikle yaşlılara yönelik yaptığı hizmetlerin tüm dünyaya örnek gösterilecek düzeyde olduğunu ifade eden Aydın, hazırladıkları projeyle hem grupta yer alan öğretmenlerine teşekkür etmeyi hem de öğrenci arkadaşlarına vefa duygusunu aşılamayı amaçladıklarını aktardı.

Öğrenci Esra Duru da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alanların salgın döneminde market alışverişinden maaş çekimine, tarla sürmekten kışlık odun hazırlamaya, ilaç temininden ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerinin temizliğine kadar her türlü talebi karşılamak için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Proje kapsamında kitapçık haline getirilen Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki öğretmenlerin yazdığı mektuplarda ise özelliklere yaşlıların kendilerine güvenerek maaş kartlarını para çekmeleri için emanet etmeleri, verilen hizmetlerden sonra ikramda bulunmak için ısrarcı olmaları gibi düşünceler anlatıldı.