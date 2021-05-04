İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralan 1'i ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, M.G'nin kullandığı 38 ADK 225 plakalı otomobil ile A.T.T'nin kontrolündeki 06 AUL 86 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 6 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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