Son Dakika Haberleri: Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

2 gün önce

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarındaki Süleyman Nazif Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre ters yöne giren Nazlı Taş yönetimindeki 34 LP 6023 plakalı otomobil, karşıdan gelen Tahir Saydam'ın kullandığı 38 YN 732 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 10 kişi, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Seval Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:17 Kaynak: DHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahil Yolundayken Otomobili Bir Anda Takla Atan Sürücü, Denize Uçmaktan Kıl Payı Kurtuldu Motosiklet Sürücüsü Kafasına Kask Yerine Poşet Taktı

Kocaeli'de Hırsızlar, Kuyumcuyu 5 Dakikada 70 Milyon Liralık Zarara Uğrattı AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:07:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]