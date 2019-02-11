Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı
2 gün önce
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
KAYSERİ'nin Kocasinan
ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Yenişehir
Mahallesi Bekir Yıldız
Bulvarındaki Süleyman Nazif
Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre ters yöne giren Nazlı Taş yönetimindeki 34 LP 6023 plakalı otomobil, karşıdan gelen Tahir Saydam'ın kullandığı 38 YN 732 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 10 kişi, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Seval Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:17 Kaynak: DHA
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