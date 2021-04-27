İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
A.T. idaresindeki 38 KN 396 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan Caddesi'nde, A.K'nin kullandığı 38 GY 574 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan A.K. ile yaralanan diğer sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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