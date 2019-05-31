Son Dakika Haberleri: Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Tomarza ilçesi Şıhbarak Mahallesi'nde, Fevzi Tektaş'ın (27) kullandığı 38 FT 492 plakalı otomobil ile Davut Şaştım (40) kontrolündeki 38 TR 082 plakalı otomobil çarpıştı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan Tektaş'ın kullandığı otomobilde bulunan Mevlüt Tektaş (65) ve eşi Aynur Tektaş (60) ile Güllü Tektaş (62) yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Fevzi Tektaş ve Davut Tektaş (65) ile diğer otomobilin sürücüsü Davut Şaştım ve oğlu Muhammet Şaştım da ağır yaralandı.
Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiyenin çalışmaları sonucunda çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tomarza Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayda hayatını kaybeden Tektaş ailesinin 3 üyesinin cesetleri, otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan Tektaş ailesinin, İmamkulu Mahallesi'ndeki yakınlarına iftara gittikleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:31 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 01:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]