Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Merkez Kocasinan
ilçesi Erkilet
Bulvarı'nda meydana gelen kazada, N.K. (70) yönetimindeki 38 D 3307 plakalı otomobil ile A.A. (32) yönetimindeki 38 SC 441 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler A.A. ve N.K. ile yanında bulunan S.N.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:12 Kaynak: DHA
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