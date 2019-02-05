Son Dakika Haberleri: Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen kazada, N.K. (70) yönetimindeki 38 D 3307 plakalı otomobil ile A.A. (32) yönetimindeki 38 SC 441 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler A.A. ve N.K. ile yanında bulunan S.N.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:12 Kaynak: DHA

Kocasinan, Merkez, Kayseri, Güncel
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