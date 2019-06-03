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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

16 dakika önce

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralıKAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralı
KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Çorakçılar Mahallesi'ndeki Kartopu Sokak'ta meydana geldi. Hamit T. (47) yönetimindeki 38 ND 307 plakalı otomobil ile Sefa K. (35) yönetimindeki 23 LV 459 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hamit T. ve aynı otomobilde bulunan Sema A.(46) ile Cennet Eda A. (12), Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:10 Kaynak: DHA
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