Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'de, sürücülerin kontrolünden çıkan iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece 02.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarında meydana geldi. Halil Özarslan idaresindeki 60 ABM 627 plakalı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 NR 642 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle Özarslan'ın kullandığı otomobil devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü ile 60 ABM 627 plakalı otomobilde bulunan 1 yolcuyu çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.