İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlanan arkadaşını hastaneye götürmeye çalışan F.B. idaresindeki 38 YE 119 plakalı otomobil, Kızılırmak Caddesi'nde, O.B'nin kullandığı 06 CEA plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada caddede uygulama yapan polis ekipleri, kazaya müdahale etti. Daha sonra olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü F.B, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi hastaneye kaldırıldı.