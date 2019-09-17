Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kayseri- Sivas karayolunun 55 kilometresindeki Çiftlik kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Kayseri yönüne giden Yasin Yılmaz (20) yönetimindeki 58 ET 370 plakalı otomobil, kavşakta Kenan Türkel yönetimindeki 38 ZV 074 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Yasin, babası Erdoğan, annesi Şerife Yılmaz ile diğer otomobilin sürücüsü Kenan Türkel yaralandı. Yaralılar, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Erdoğan ve Şerife Yılmaz çiftinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.