İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Doğuş Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 FE 684 plakalı otomobil ile 38 US 911 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yakındaki boş bir dükkana girdi.
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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