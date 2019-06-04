Son Dakika Haberleri: Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

1 saat önce

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ile Nil Caddesi arasındaki kavşakta meydana geldi. Murat Akburalı yönetimindeki 38 JE 868 plakalı otomobil, bulvar üzerinde bayram ziyaretine giden Ali Arın yönetimindeki 06 FH 3256 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 8 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, çağrılan ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:22 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul ve bazı illerde yağış bekleniyor LPG'li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi: Buraya Demirtaş'ın kucağından gelmedim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:31:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]